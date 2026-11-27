डिजिटल डेस्क, जम्मू। मीरवाइज उमर फारूक को शुक्रवार को नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद जाने से रोक दिया गया। यहां उन्हें जुमे की नमाज से पहले उपदेश देना था और नमाज की अगुवाई करनी थी। इससे पहले भी मीरवाइज को नजरबंद कर जामा मस्जिद जाने से रोका गया था।

'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में मीरवाइज ने कहा कि उन्हें इन पाबंदियों की आशंका पहले से थी। उन्होंने हाल ही में जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कही थीं, जिनमें विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शेषनाग क्षेत्र में कथित पर्यावरणीय नुकसान और वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' का गायन शामिल था।

उन्होंने कहा कि उन पर आवाजाही की पाबंदियां लगाना एक आम बात हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वे जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तो उन्हें शुक्रवार को जामा मस्जिद जाने से रोक दिया जाता है।

लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के बजाय मुद्दों का हल निकालें अधिकारी मीरवाइज ने अधिकारियों से लोगों की भावनाओं को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों का हल उनकी आवाजाही पर रोक लगाकर नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ बातचीत और समझदारी से निकाला जाना चाहिए।

कासिमी को थाने बुलाए जाने पर मीरवाइज ने जताया दुख मीरवाइज ने 'मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU) के संरक्षक और प्रमुख इस्लामिक विद्वान मौलाना रहमतुल्लाह कासिमी को गुरुवार को पुलिस स्टेशन बुलाए जाने पर भी दुख जताया। खबरों के मुताबिक, वहां मौलाना को वक्फ बोर्ड के एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' गाए जाने का विरोध करने पर फटकार लगाई गई थी।