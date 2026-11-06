कश्मीर: जामा मस्जिद में मीरवाइज का संबोधन फिर नहीं होगा, एक हफ्ते से नजरबंद; घर के बाहर पुलिस का पहरा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज भी जुमे की नमाज के मौके पर मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक संबोधन नहीं दे सकेंगे। वह पिछले करीब एक सप्ताह से अपने निगीन स्थित आवास में नजरबंद हैं। उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग के चलते उन्हें जामा मस्जिद जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। लगातार जारी पाबंदियों के कारण वह धार्मिक सभाओं में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

मीरवाइज ने आज शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से उनकी नजरबंदी जारी है और आवास के बाहर पुलिस तैनाती के साथ बैरिकेडिंग भी की गई है।

उन्होंने अफसोस जताया कि आज भी वह जामा मस्जिद में नमाजियों को जुमे पर संबाेधित नहीं कर सकेंगे। कश्मीर में सामान्य स्थिति के दावों पर मीरवाइज ने खड़े किए सवाल मीरवाइज ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि आवाजाही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले मनमाने और सत्तावादी कदम कश्मीर में 'सामान्य स्थिति' होने के सरकारी दावों पर सवाल खड़े करते हैं।