'कोर्ट की टिप्पणी और अंतिम फैसले में फर्क क्यों?' SIR और फॉर्म 6 विवाद पर महबूबा ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश की न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अदालतों में सुनवाई के दौरान की जाने वाली टिप्पणियां और बाद में आने वाले अंतिम फैसले कई बार एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं।

महबूबा की यह टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा जारी है।

महबूबा ने यह प्रतिक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की उस टिप्पणी के बाद दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के संशोधित फार्म 6 को मंजूरी नहीं दी है। फार्म 6 मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण फॉर्म है।