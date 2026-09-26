कुपवाड़ा के मुख्य बाजार में कचरे के लगे हैं अंबार, स्थानीय लोग परेशान
कुपवाड़ा के मुख्य बाज़ार और बस स्टैंड पर कचरा फेंकने और जलाने से स्थानीय व्यापारी और लोग नाराज़ हैं। व्यापारियों ने म्युनिसिपल काउंसिल पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
HighLights
कुपवाड़ा मुख्य बाज़ार में कचरा फेंकने और जलाने से नाराज़गी
व्यापारियों ने म्युनिसिपल काउंसिल पर लापरवाही का आरोप लगाया
ज़िला प्रशासन ने समस्या समाधान के निर्देश जारी किए
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। कुपवाड़ा के मुख्य बाजार में पुराने और नए बस स्टैंड और दूसरी जगहों पर कथित तौर पर कचरा फेंकने और उसे जलाने को लेकर स्थानीय लोगों, खासकर व्यापारियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
व्यापारियों ने कुपवाड़ा म्युनिसिपल काउंसिल पर इस व्यस्त कमर्शियल इलाके में साफ-सफाई बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दुकानदार, यात्री और आम लोग जहां आते-जाते हैं, वहां अक्सर कचरा फेंका जाता है।
कचरे में लगा दी जाती है आग
कुपवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद इसहाक ने कहा कि म्युनिसिपल अधिकारी हर दिन पुराने और नए बस स्टैंड पर कचरा फेंकते हैं और अक्सर उस कचरे में आग लगा दी जाती है।
उन्होंने कहा कि कचरा जलने से घना धुआं निकलता है, जिससे दुकानदारों और आम लोगों को परेशानी होती है। इसहाक ने कहा, म्युनिसिपल अधिकारी हर दिन मुख्य बाजार में कचरे के ढेर लगा देते हैं। यह बहुत दुखद है कि अधिकारियों को बार-बार याद दिलाने और अपील करने के बावजूद, यह सिलसिला जारी है।
कचरे के अंबार से पड़ रहा कारोबार पर असर
उन्होंने कहा, मुख्य कमर्शियल हब में कचरा फेंकने से कारोबार पर असर पड़ता है और साफ-सफाई व सेहत से जुड़ी चिंताएँ पैदा होती हैं। मुख्य बाजार में कचरा फेंका जाना हैरान करने वाली बात है।
इससे न सिर्फ कारोबार पर असर पड़ता है, बल्कि सेहत और साफ़-सफ़ाई से जुड़े गंभीर जोखिम भी पैदा होते हैं।व्यापारियों ने ज़िला प्रशासन से इस मामले में हत्क्षेप करने और म्युनिसिपल अधिकारियों को बाजार और बस स्टैंड इलाकों में कचरा फेंकने और जलाने से रोकने का निर्देश देने की अपील की।
उन्होंने नियमित रूप से कचरा उठाने और तय जगहों पर उसे सही ढंग से निपटाने की भी माँग की। डीसी कुपवाड़ा श्रीकांत ने कहा कि कुपवाड़ा म्युनिसिपल काउंसिल को इस समस्या के समाधान के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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