जागरण संवाददाता,श्रीनगर। वन्यजीव विभाग ने अगरचे कुपवाड़ा जिले में ज़ुनऋषि चौकीबल आतंक मचाने वाले तेंदुए जिसने बीते तीन तीन महीनों के दौरान दो लोगों की मौत की नींद सुला दिया ह,को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया है।

अलबत्ता स्थानीय लोगों में भय व दहशत फैली हुई है। उनका आरोप है किउनकी बार-बार अपील करने और आश्वासन मिलने के बावजूद, विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि तेंदुए को काबू न किए जाने के चलते स्थानीय लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। शब्बीर अहमद डार नामक एक स्थानीय निवासी ने बताया, पिछले तीन महीनों में तेंदुए के हमलों घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। कई पीड़ितों को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पतालों में भेजा गया है।

लोगों में डर का माहौल हमारे इस पूरे इलाके में डर का माहौल है। हम लोग रात को नही सो पा रहे है। हमारे बच्चे घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद शाबान हजाम नामक एक अन्य स्थानीय निवासी का कहना है कि सूरज ढलने के बाद उन्हें घरों के अंदर ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

शाबान ने कहा, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, और हम किसान भी हमलों के खतरे के कारण अपने खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। मोहम्मद सुलतान नामक एक अन्य निवासी ने कहा, हमने कई बार रिहायशी इलाकों के पास कई बार तेंदुए को घूमते हुए देखा। लेकिन अभी तक वह पकड़ में नही आया।