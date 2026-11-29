राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के अलाचीजाब गांव में आधी रात को भीषण आग लगने से एक रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया।

आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा मकान इसकी चपेट में आ गया। इस घटना में परिवार का आशियाना तबाह हो गया। हालांकि, मौके पर मौजूद अग्निशमन दस्ते की त्वरित कार्रवाई से आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोक लिया गया।