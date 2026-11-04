कश्मीर गॉट टैलेंट में हुनर दिखाने का सुनहरा मौका, 350 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन; जानें ऑडिशन की तारीख

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है। कुपवाड़ा में कश्मीर गॉट टैलेंट का आयोजन होने जा रहा है। यह एक ऐसा टैलेंट हंट इवेंट है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की मशहूर हस्तियां इस सीमावर्ती जिले में आएंगी, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को खोजा जा सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके।

डीसी कुपवाड़ा अभिषेक शर्मा ने जिले भर के उभरते कलाकारों से इस इवेंट में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उन युवाओं के लिए नए रास्ते खोल सकता है, जिनमें हुनर तो है, लेकिन उन्हें मौके और संसाधन नहीं मिल पाते।

शर्मा ने बताया कि ऑडिशन 8, 9 और 10 नवंबर को कॉलेज के मैदान में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह इवेंट सेना और ताहा फिल्म इंटरनेशनल के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया जा रहा है। अब तक 350 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं, जो युवाओं के बीच भारी उत्साह को दर्शाता है।

स्थानीय कलाकारों को मंच देने की पहल शर्मा ने कहा कि कुपवाड़ा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थानीय कलाकारों के पास अक्सर जिले के भीतर अपनी कला दिखाने के लिए कोई मंच नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस इवेंट के जरिए उन्हें श्रीनगर, दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जाए बिना, राष्ट्रीय स्तर की मशहूर हस्तियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

पारंपरिक लोक कलाओं समेत कई श्रेणियों में प्रतिभा दिखाने का मौका उन्होंने दूर-दराज के गांवों और सुदूर इलाकों के प्रतिभाशाली युवाओं से आगे आने और आडिशन में हिस्सा लेने की अपील की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस इवेंट में कई अलग-अलग कैटेगरी होंगी, जिनमें पारंपरिक लोक प्रदर्शन शामिल हैं। इससे अलग-अलग पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा।