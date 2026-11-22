राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सर्दियों के दौरान कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) सुजीत कुमार सिंह ने रविवार को एक दिवसीय बैठक आयोजित कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के डीआइजी, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के साथ पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास मजबूत करने पर चर्चा हुई। आइजीपी ने पुलिसिंग को अधिक जन-केंद्रित बनाने, शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक का उद्देश्य सर्दियों के चुनौतीपूर्ण महीनों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आम नागरिकों को मिलने वाली पुलिस सेवाओं को भी बेहतर बनाना रहा। जवाबदेही के साथ काम करने पर जोर सम्मेलन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि पुलिस की कार्यप्रणाली केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान और उन्हें बेहतर सेवाएं देने पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए पेशेवर तरीके से पुलिसिंग करने, जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने और जवाबदेही के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बैठक में पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल तथा आपसी विश्वास को मजबूत करने को भी प्राथमिकता दी गई। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे, ताकि लोगों का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हो।

सभी जिलों में पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंध प्रभावी बनाए रखने पर चर्चा दूसरा प्रमुख एजेंडा आगामी सर्दियों को देखते हुए कश्मीर संभाग के सभी जिलों में सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था की तैयारियों का आकलन करना रहा। सर्दियों के दौरान पैदा होने वाली चुनौतियों के बीच सभी जिलों में पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंध प्रभावी बनाए रखने पर चर्चा हुई।

इस बात पर भी जोर दिया गया कि मौसम की कठिन परिस्थितियों के बावजूद पुलिस की सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। सभी जिलों में तैयारियों की समीक्षा कर व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने की आवश्यकता रेखांकित की गई।