कश्मीर की शादियों में अब रात 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा 'वाजवान', रसोइयों का बड़ा फैसला; क्यों उठानी पड़ी यह सख्ती?

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर में शादी-ब्याह के दौरान देर रात तक चलने वाली दावतों को लेकर अब पारंपरिक रसोइयों ने एक अहम फैसला लिया है। कश्मीर के मशहूर पारंपरिक व्यंजन 'वाज़वान' तैयार करने वाले रसोइयों को 'वाज़ा' कहा जाता है। इन रसोइयों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि वे अब शादियों में रात 10 बजे के बाद वाज़वान नहीं परोसेंगे।

जानकारी के अनुसार,यह फैसला श्रीनगर के एक मैरिज हॉल में आयोजित एक सम्मेलन में लिया गया। वाज़ाओं का कहना है कि शादी समारोहों में अक्सर दूल्हे के देर से पहुंचने के कारण उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है। इससे उनकी थकान बढ़ती है और आराम के लिए भी उचित इंतजाम नहीं होते। इसी परेशानी को देखते हुए उन्होंने रात 10 बजे के बाद वाज़वान परोसने से इनकार करने का फैसला किया है।

कश्मीर वाज़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाम नबी ने कहा कि इस समुदाय ने बहुत लंबे समय तक कठिन कामकाजी परिस्थितियों को झेला है, और अब उन्हें काम के सम्मानजनक घंटे मिलने चाहिए। दूल्हे के इंतजार में आधी रात तक रुकते हैं वाज़ा वाज़ा ने बताया, 'पकवान तैयार करने में कई घंटे लग जाते हैं, और अक्सर हमें देर रात तक काम करना पड़ता है। इसके बाद, दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक खाना परोसना होता है, और फिर रात में डिनर परोसना पड़ता है, जो काफी देर रात तक चलता है।'

उन्होंने कहा कि स्थिति तब और भी मुश्किल हो जाती है जब रसोइयों को दुल्हन के घर काम करना पड़ता है। वहां उन्हें खाना परोसने से पहले दूल्हे और उसके साथ आने वाले लोगों का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अक्सर उनके पहुंचने में आधी रात से भी ज्यादा समय लग जाता है।

उन्होंने कहा, 'ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां दूल्हे के रात 1 बजे तक न पहुंचने के कारण मौलवी निकाह पढ़ाए बिना ही चले गए। हम भी इंसान हैं। इसलिए हमने अब रात 10 बजे की समय-सीमा (डेडलाइन) तय कर दी है।'

शादी में देर से पहुंचना बना फैशन वाज़ा ने कहा कि शादी की दावतों में देर से पहुंचना एक तरह का 'फैशन' बन गया है, और उन्होंने लोगों से इस आदत को छोड़ने की अपील की। उन्होंने आगे कहा, 'वाज़वान से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और उन्हें भी काम के सम्मानजनक घंटे पाने का अधिकार है।'