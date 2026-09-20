कश्मीर की बर्फीली वादियों से जर्मनी तक पहुंची ‘द सलेज’, कश्मीरी बच्चों की मासूम कहानी ने जीता जर्मनी का दिल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर की वादियों में पली-बढ़ी एक मासूम कहानी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने जा रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्ममेकर राजा शबीर खान की कश्मीरी फीचर फिल्म ‘द सलेज’ का चयन जर्मनी के केमनिट्ज में होने वाले 31वें श्लिंगेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यंग ऑडियंस की इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है।

फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 2 अक्टूबर को होगा और फेस्टिवल 10 अक्टूबर तक चलेगा। 75 मिनट की यह फिल्म कश्मीर की बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों के बीच तीन बच्चों की कहानी बयां करती है। बच्चों से गलती से उनके पिता की स्लेज टूट जाती है। सजा के डर से वे उसे ठीक कराने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों को कश्मीरी कहवा बेचने लगते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है, जब बच्चों को एक पर्यटक का बैग मिलता है। बैग में पैसे और चॉकलेट होती हैं। अब उनके सामने मुश्किल सवाल खड़ा है- क्या इस पैसे से अपनी समस्या हल करें या ईमानदारी दिखाते हुए बैग उसके असली मालिक तक पहुंचाएं?