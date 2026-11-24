जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कड़ाके की ठंड से बच्चों को बचाने के लिए घाटी के शैक्षणिक संस्थानों विशेषकर सरकारी स्कूलों में प्रशासन के पास एक ही उपाय होता है और वह है सर्दियों की छुट्टियों के नाम पर स्कूलों को बंद करना। लेकिन इस बार सरकार इस मामले में भी उदासीन नजर आ रही है।

लगातार गिरते तापमान के चलते हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने दिसंबर के पहले सप्ताह में स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू करने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन अभी तक इसकी तारीख घोषित नहीं की है। प्रशासन की इस चुप्पी से अभिभावक असमंजस में हैं।

सर्दियों की छुट्टियों को लेकर अभिभावकों की अलग-अलग राय शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने इस मामले पर अपने हालिया बयान में कहा कि सर्दियों की छुट्टियों को लेकर अभिभावकों की अलग-अलग राय सामने आई है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को कड़ाके की ठंड का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, वहीं कुछ अभिभावक गिरते तापमान, खासकर सुबह के समय, का बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत सरकार की प्राथमिकता है और उसके बाद शिक्षा आती है। सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले इन दोनों पहलुओं पर विचार कर रही है। छोटे छात्रों, विशेष रूप से नर्सरी से कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए एक दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां घोषित करने पर विचार किया जा सकता है।

अभिभावकों ने सरकार से जल्द विंटर वेकेशन घोषित करने को कहा इधर, अभिभावकों का कहना है कि सरकार का यह रवैया ठीक नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को पता है कि शिक्षा का बदहाल ढांचा संभालना मुश्किल है।