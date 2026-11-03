कश्मीर में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी, 4 से 11 नवंबर तक कई इलाकों में 6 घंटे बत्ती रहेगी गुल; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केपीडीसीएल ने आने वाले दिनों में घाटी के कई इलाकों में बिजली कटौती की घोषणा की है। इसी तरह, 33 केवी अलुस्टेंग-गांदरबल पावर हाउस फीडर पर शटडाउन रहेगा, जिसके कारण 4 और 7 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बीहामा, आरामपोरा, आर्च, नूनर, मनीगाम, डुडरहामा, मलशैबाग, वायिल, गुल्टीबाग और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इसी तरह, 33 केवी शरीफाबाद-नारबल लाइन पर शटडाउन रहेगा, जिसके कारण 4 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक नारबल, कावूसा, मजहामा, लावेपोरा, सोजेथ, सनूर, मलपोरा, रादबुघ, रेलवे स्टेशन मजहामा और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

बडगाम-इचगाम लाइन पर 5 नवंबर को बिजली कटौती साथ ही 33 केवी बडगाम-इचगाम लाइन पर भी शटडाउन रहेगा, जिससे 5 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बरवाह, नोवपोरा, क्रालवारी, इचगाम, इचकूट, चून, बुदिबाग, राजवेन, कानिर , हुशरू, जुहामा, हंजुरा, दादाओमपोरा और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।

मट्टन-पहलगाम लाइन पर शटडाउन इसी तरह, 33 केवी मट्टन-पहलगाम लाइन पर शटडाउन रहेगा, जिसके कारण 4, 9 और 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुतमुर्राह, सीर, अकाद, सालिया, ऐशमुकाम, बटकूट, पहलगाम, सलार, अरु और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।