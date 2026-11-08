कश्मीर घाटी में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी, दो दिन इन इलाकों में बत्ती रहेगी गुल; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केपीडीसीएल ने आने वाले दिनों में घाटी के कई हिस्सों में बिजली कटौती की घोषणा की है। इंजीनियर ने एक बयान में बताया कि 132 केवी, आईआरसीओएन बडगाम ट्रांसमिशन लाइन बंद रहेगी।

सूचना के अनुसार, 9 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैक्शन सबस्टेशन बडगाम (रेलवे) की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

जकूरा से बुर्जहामा और हजरतबल तक बिजली कटौती

इसी तरह, 33 केवी हब्बाक-ज़कूरा बुर्जहामा लाइन और 33 केवी हब्बाक-हज़रतबल लाइन भी बंद रहेंगी। इसके चलते 22 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ज़कूरा, बटपोरा, गुलाबाग, बुर्जहामा, चत्तरहामा, तेलबल, दनिहामा, खिमबर में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।