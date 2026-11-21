राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में पुलिस और आम जनता के बीच दूरी कम करने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। अब पुलिस थानों और चौकियों को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें आम लोगों की समस्याएं सुनने और उनका जल्द समाधान करने का केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए पारंपरिक बीट पुलिसिंग को तकनीक से जोड़कर अधिक सक्रिय, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

इसी उद्देश्य से आइजीपी कश्मीर सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्सव में जोनल पुलिस मुख्यालय कश्मीर ने शुक्रवार को श्रीनगर में नागरिक-केंद्रित बीट पुलिसिंग पर तीसरा पुलिस स्टेशन/पुलिस पोस्ट स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें घाटी के सभी पुलिस थानों और चौकियों में स्मार्ट पुलिसिंग और डिजिटल बीट पुलिसिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने परचर्चा की गई। पुलिस सेवाओं को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने पर जोर सम्मेलन में सभी थाना प्रभारी (एसएचओ), एसडीपीओ, जोनल एसपी, जिला एसएसपी और रेंज डीआइजी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। बैठक में पुलिस सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने, जनता का भरोसा मजबूत करने और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई।

सख्त कार्रवाई के साथ संवेदनशील व्यवहार पर जोर आइजीपी ने सम्मेलन में स्मार्ट पुलिसिंग के पांच प्रमुख पहलुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। इनमें सख्त लेकिन संवेदनशील पुलिसिंग, आधुनिक और मोबाइल व्यवस्था, सतर्कता और जवाबदेही, विश्वसनीयता और त्वरित प्रतिक्रिया तथा तकनीक में दक्ष और प्रशिक्षित पुलिसकर्मी शामिल हैं।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि पुलिस की सफलता केवल अपराधों पर कार्रवाई और कानून-व्यवस्था के आंकड़ों से तय नहीं होगी। इसका वास्तविक पैमाना यह होगा कि आम नागरिक पुलिस की सेवाओं से कितना संतुष्ट है और खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है।

कमजोर वर्गों को सम्मान के साथ मिलेगी सहायता पुलिस थानों और चौकियों को ऐसा केंद्र बनाने पर विशेष जोर दिया गया, जहां हर नागरिक बिना किसी झिझक के अपनी समस्या लेकर पहुंच सके। खासकर महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनने और उन्हें सम्मान के साथ समय पर सहायता देने की आवश्यकता बताई गई।