डेट पर चलने को कहा; छात्राओं से अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के HOD सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर (CUK) में छात्राओं से अश्लील टिप्पणी करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने केमिस्ट्री विभाग के HOD डॉ. चिन्नप्पन भास्कर को तुरंत प्रभाव से सभी पदों से हटा दिया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया है।

मामला गुरुवार का है, जब गांदरबल कैंपस में दर्जनों छात्राएं एक साथ प्रदर्शन पर उतर आईं। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर क्लास में लगातार छात्राओं पर भद्दी और अश्लील टिप्पणियां करते थे। प्रोफेसर ने छात्र को दी थी धमकी एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने बताया, "इस हफ्ते तो हद ही हो गई। प्रोफेसर ने एक छात्रा के शरीर पर टिप्पणी की और उसे अपनी डेट बनने के लिए कहा। जब उसने शिकायत की बात कही तो उसे कार्रवाई की धमकी दी गई।"