जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडबल्यो) ने बांडीपोरा जिले में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करने के आरोपी तीन उम्मीदवारों के खिलाफ आरोपपत्र दायर की है। इन उम्मीदवारों ने कथित तौर पर अपने परीक्षा अंकों में हेराफेरी की थी।

आरोपियों की पहचान जाहिद मजीग मीर पुत्र अब्दुल मजीद मीर निवासी कलूसा बांडीपुर, उलफत जान पुत्री मती-उल्लाह-खान खान निवासी बांडीपुर और रुकैया बशीर पुत्री बशीर अहमद भट निवासी बांडीपुर के तौर पर हुई है। छात्रों की शिकायत पर शुरू हुई भर्ती घोटाले की जांच जांच के अनुसार, यह मामला परीक्षा में सफल रहे छात्रों की लिखी हुई शिकायत के बाद शुरू हुआ था। छात्रों ने आरोप लगाया था कि कुछ आवेदककर्ताओं ने बांडीपुरा के फूड, सिविल सप्लाइज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में चतुर्थ श्रेणी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी मार्स सर्टिफिकेटों में प्राप्त किए गए अपन असली अंकों में हेरफेर और स्कैन किए हुए सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था।

उक्त विभाग में यह भर्ती 21 अक्टूबर, 2017 को जारी एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 01 आफ 2017 के तहत की गई थी।जांच के दौरान, ईओडबल्यो को आरोपियों के जमा किए गए सर्टिफिकेट में दिखाए गए असली एकेडमिक रिकार्ड और नंबरों में अंतर मिला।

जाहिद मजीद मीर के 10वीं और 12वीं के नंबर बढ़ाए गए ज़ाहिद मजीद मीर ने कथित तौर पर अपनी क्लास 10 की परीक्षा में 500 में से 420 मार्क्स दिखाए थे, जबकि उनके असली स्कोर 359 थे। उनके क्लास 12 के मार्क्स भी कथित तौर पर असली 295 से बढ़ाकर 500 में से 393 कर दिए गए थे।

उल्फत जान ने क्लास 10 के मार्क्स कथित तौर पर 500 में से 336 दिखाए गए थे, जबकि उनके असली स्कोर 185 थे। उनके क्लास 12 के सर्टिफिकेट में असली 297 के बजाय 750 में से 492 मार्क्स दिखाए गए थे।

जांच में यह भी पता चला कि रुकैया अख्तर ने कथित तौर पर अपने क्लास 10 के मार्क्स 500 में से 261 से बढ़ाकर 405 कर दिए थे। उनका कथित क्लास 12 का सर्टिफिकेट, जिसमें 750 में से 629 मार्क्स थे, गलत पाया गया, और जम्मू और कश्मीर बोर्ड आफ़ स्कूल एजुकेशन ने पुष्टि की कि वह परीक्षा में शामिल नहीं हुई थीं।