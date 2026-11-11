जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में बयानबाजी पर लगी लगाम, अब हर नेता नहीं दे सकेगा बयान; जानें किसे मिली बोलने की इजाजत

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत और पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखने को लेकर अपने सभी नेताओं-कार्यकर्ताओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ अधिकारिक प्रवक्ता और प्रमुख नेता ही नीतिगत मामलों पर बयान दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। अगर कोई अन्य नेता-कार्यकर्त्ता या पदाधिकारी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद करा की अध्यक्षता में कश्मीर संभाग के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ हुई बैठक के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश स्तर के मुद्दों पर चुनिंदा पदाधिकारी ही करेंगे मीडिया से बात उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर के राजनीतिक, नीतिगत और संगठनात्मक मुद्दों पर केवल प्रदेश कमेटी अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, मुख्य सचेतक, मुख्यालय प्रभारी तथा अधिकृत पदाधिकारी ही मीडिया से बातचीत कर सकेंगे। जिला अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता केवल अपने जिले से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर ही बयान दे पाएंगे।