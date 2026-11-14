जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में सर्दियां शुरू होने के साथ ही नियंत्रण रेखा के पास सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों ने भूमिगत सामुदायिक बंकर बनाने की अपनी मांग फिर से दोहराई है। उनका कहना है कि पर्याप्त सुरक्षा आश्रयों के अभाव में, सीमा पार से होने वाली गोलाबारी के दौरान सैकड़ों परिवारों की जान खतरे में पड़ जाती है।



उत्तरी कश्मीर के उरी, करनाह, केरन, माछिल और गुरेज जैसे संवेदनशील सीमावर्ती गांवों के निवासियों का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा बेहतर करने के बार-बार दिए आश्वासनों और चर्चाओं के बावजूद, कई परिवारों के पास अभी भी अपने घरों के पास सुरक्षित आश्रय उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि सर्दियों की शुरुआत ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। खराब मौसम, बर्फबारी और सड़कों की मुश्किल स्थिति के कारण, आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना या वहां जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

उड़ी के सीमावर्ती गांवों में भूमिगत बंकर बनाने की मांग उड़ी के चरुंडा गांव के निवासी निजामुदीन ने कहा, 'अगर गोलाबारी होती है, तो हम कहां जाएंगे? सीमा पर तनाव होने पर हम हर बार अपने घर और परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते। हमें अपने गांवों में भूमिगत बंकरों की जरूरत है, ताकि लोग तुरंत वहां शरण ले सकें।'

निजामुदीन ने कहा कि पहले हुए संघर्ष विराम उल्लंघन और सीमा पार से गोलाबारी की घटनाओं ने सीमावर्ती समुदायों की असुरक्षा को उजागर कर दिया है। ऐसी स्थितियों में, परिवारों को अक्सर बिना किसी पर्याप्त सुरक्षा के सुरक्षित स्थानों की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

निवासियों ने बताया कि ऐसी स्थितियों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई घर सीमा रेखा के इतने करीब हैं कि गोलाबारी शुरू होने पर लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बहुत कम समय होता है।

रात और सर्दियों में बच्चों-बुजुर्गों को बचाना मुश्किल कुपवाड़ा गांव के निवासी हबीबुल्लाह परे ने कहा, 'हमारे घरों में बच्चे और बुजुर्ग हैं। गोलाबारी के दौरान, खासकर रात में और सर्दियों के मौसम में, सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है।' हर गांव में आसानी से पहुंच के भीतर, ठीक से बने हुए सामुदायिक बंकर होने चाहिए। यह मांग बारामूला जिले के उड़ी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बार-बार जताई जा रही चिंताओं के बीच आई है, जहां पिछले कुछ वर्षों में कई गांवों को सीमा पार से होने वाली गोलाबारी का सामना करना पड़ा है।

चरुंडा, गरकोट, नंबला, कलगाई, सलामाबाद, रामगाई, कमलकोट और नौपोरा जैसे गांवों के निवासियों ने पहले भी सुरक्षा आश्रयों की कमी और उनकी खराब स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है। कई पुराने बंकर जर्जर कुछ निवासियों ने मौजूदा बंकरों की हालत पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इनमें से कुछ ढांचे या तो नाकाफी हैं या फिर आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए उनकी मरम्मत की जरूरत है।