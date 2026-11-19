जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सोनमर्ग के एक प्रमुख शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से उभरने के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है। अधिक से अधिक पर्यटकों को गांदरबल जिले में हरमुख पहाड़ियों की गोद में बसे इस खूबसूरत स्थल की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से इस सर्दी के दौरान मनोरंजन और खेल गतिविधियों के भव्य आयोजनों की तैयारी की जा रही है। वहीं, स्थानीय होटल मालिक भी यहां आने वाले पर्यटकों को होटल किराये में छूट दे रहे हैं। साथ ही, ठंड के मौसम में पर्यटकों के लिए सुचारु व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डीसी गांदरबल की अध्यक्षता में इस संदर्भ में एक विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक उप-मंडल प्रमुख, सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि और विभिन्न प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में मुख्य रूप से संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें विशेष रूप से सड़कों को खुला रखने, बिजली आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मौसमी रखरखाव और पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़े इंतजामों पर चर्चा हुई।

बर्फबारी के दौरान भी जारी रहेंगी मनोरंजक गतिविधियां जिले के अतिरिक्त उपायुक्त ने एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में सोनमर्ग की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने तैयारियों के हर पहलू की बारीकी से समीक्षा की है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अब तक की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।

अधिकारी एसडीए के नेतृत्व और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों की ओर से की गई जमीनी तैयारियों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि बर्फबारी के दौरान भी सभी मनोरंजक गतिविधियां जारी रहेंगी। पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इन गतिविधियों को और बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है।'

बर्फबारी के बावजूद सोनमर्ग तक पहुंचना आसान उन्होंने घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का पूरा लाभ उठाने के प्रशासन के संकल्प पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि इस मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आएंगे। सोनमर्ग विकास प्राधिकरण (एसडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिलाल मुख्तार ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कड़ाके की ठंड के दौरान भी लोगों को जरूरी सुविधाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहें। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ ही मनोरंजक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। खेल प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के अधिकारी जल्द ही कार्यक्रमों की पूरी समय-सारणी जारी करेंगे।

मुख्तार ने बताया कि यह लगातार तीसरा साल है, जब बर्फबारी के बावजूद इस इलाके तक पहुंच बनी हुई है। उन्होंने चार प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों- सरबल, निलग्राथ, सोनमर्ग और शुधकरी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बताया कि बैठक में इन इलाकों में हीटिंग के लिए लकड़ी, अनाज का भंडार, बिजली की आपूर्ति और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

सोनमर्ग में 1 जनवरी को होगा भव्य आयोजन सीईओ ने सर्दियों के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए स्थानीय होटल संघ और व्यापारिक साझेदारों की सराहना की। उन्होंने बताया कि स्थानीय होटल मालिक शुरुआती 15 दिनों तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह एक अच्छा कदम है।