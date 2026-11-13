जम्मू-कश्मीर: पांच सरकारी कामों के बिल पास करने के लिए मांगी रिश्वत, ACB के जाल में ऐसे फंसे जेई और ठेकेदार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) के एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक ठेकेदार को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने बांदीपोरा जिले में पांच सरकारी कार्यों के लंबित बिलों को मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत मांगी थी।

एसीबी की ओर से वीरवार को जारी बयान के अनुसार, आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद रफी मून ब्लॉक अरिन में तैनात था। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को बताया था कि पांच सरकारी कार्य पूरे होने के बावजूद उसके बिल जानबूझकर रोके जा रहे थे।

बिलों को मंजूरी देने के बदले इंजीनियर ने पहले 11 हजार रुपये की मांग की, लेकिन बातचीत के बाद यह रकम घटाकर 8 हजार रुपये कर दी गई। शिकायत मिलते ही सक्रिय हुई एसीबी शिकायत मिलने पर एसीबी के पुलिस स्टेशन बारामुला ने मामले का गोपनीय सत्यापन किया। शुरुआती जांच में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला 12 नवंबर को दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई।

एसीबी ने जाल बिछाकर असिस्टेंट इंजीनियर और ठेकेदार को पकड़ा इसके बाद स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद रफी मून और ठेकेदार हिलाल अहमद मीर पुत्र मोहम्मद रमजान मीर, निवासी गुंडपोरा रामपोरा, बांडीपोरा को कथित तौर पर 8 हजार रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए पकड़ लिया गया।