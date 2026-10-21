Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में बारिश की वापसी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी; जानें मौसम का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बीते कुछ दिन से मौसम के मिजाज शुष्क रहे और श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में दिनभर हलकी धूप छाई रही। इस बीच मौसम विभाग के फिर से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 23 अक्टूबर तक घाटी में मौसम के काफी हद तक शुष्क रहने की उम्मीद है। 24 अक्टूबर को कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। 23-24 अक्टूबर की रात और सुबह आंधी-तूफान के आसार अधिकारी ने बताया कि 23 अक्टूबर की देर रात से लेकर 24 अक्टूबर की दोपहर तक कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मौसम फिर से शुष्क रहने की उम्मीद है।