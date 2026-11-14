कश्मीर में ठंड का अजब मिजाज, गुलमर्ग में सीजन की सबसे ठंडी रात तो श्रीनगर में गर्म रातें; जानें जम्मू का हाल

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में रात के तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कश्मीर में गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, मैदानी इलाकों में शोपियां में सबसे ज्यादा ठंड रही और यहां पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के ताजा आंकड़ों के अनुसार, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक है। काजीगुंड में भी न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा है।

पहलगाम में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 4 डिग्री अधिक) रहा, जबकि कुपवाड़ा में यह 4.7 डिग्री सेल्सियस (सामान्य औसत से 4.4 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया। गुलमर्ग में माइनस 1.6 डिग्री पहुंचा तापमान कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि यहां आमतौर पर तापमान 2.2 डिग्री रहता है। कश्मीर के सभी मौसम केंद्रों में सिर्फ गुलमर्ग ऐसा रहा, जहां तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ।

यहां पारा माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। अन्य स्थानों की बात करें तो सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, कुलगाम में 4.4 डिग्री, गांदरबल में 6.3 डिग्री, बारामूला में 7.3 डिग्री और बांदीपोरा में 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू से कठुआ तक रात में कैसा रहा मौसम? जम्मू संभाग में, जम्मू शहर का न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। बनिहाल में 6 डिग्री, भद्रवाह में 3.8 डिग्री, बटोत में 7.8 डिग्री, कटरा में 13.8 डिग्री और कठुआ में 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।