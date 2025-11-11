जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: नगरोटा 74.82 व बडगाम में 50.01% हुआ मतदान, दांव पर CM उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में मंगलवार को दो विधानसभा क्षेत्रों बडगाम और नगरोटा के उपचुनाव में शांतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण वातावरण में मतदाताओं में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगरोटा में 74.82 और बडगाम में 50.01 प्रतिशत मतदान हुआ है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी जगह मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बडगाम में जहां सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस से ज्यादा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं नगरोटा में भाजपा के लिए सीट को बरकरार रखने के साथ ही उसकी प्रत्याशी देवयानी राणा के लिए पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। बडगाम सीट गत वर्ष मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट अपने पास रखने और बडगाम से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई थी जबकि नगरोटा सीट गत वर्ष 31 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन विधायक और भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन से रिक्त हुई थी।

नगरोटा सीट से भाजपा ने दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री देवयानी राणा को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। बडगाम में नेशनल कान्फ्रेंस को पीडीपी से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच बागाी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने भी मुश्किल पैदा कर रखी है। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक जारी रहा। श्रीनगर के साथ सटे जिला बडगाम में सुबह कड़ाके की ठंड थी, जिसके कारण वहां शुरुआत में मतदान धीमा रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गयामतदान में तेजी आती गई।

बडगाग में नेशनल कान्फ्रेंस के के आगा सैयद महमूद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के आगा सैयद मुंतज़िर और भाजपा के आगा सैयद मोहसिन समेत 17 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बडगाम में 1.26 लाख मतदाताओं के लिए 173 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बडगाम सीट पर 1977 से लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव तक , नेशनल कान्फ्रेंस ने एकबार भी यह सीट नहीं हारी।