'इमरान खान को वही सजा मिल रही, जो उनके विरोधियों...'; महबूबा मुफ्ती ने पूर्व PM के साथ ताजा की 32 साल पुरानी मुलाकात

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज उसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जैसी उनकी सरकार के दौरान उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ की गई थी।

महबूबा मुफ्ती ने इमरान खान से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वह 1994 में लंदन में अपने पिता के साथ उनसे मिली थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इमरान खान का जुनून और उनका दृढ़ विश्वास उनके पिता को काफी प्रभावित कर गया था।

महबूबा मुफ्ती ने इंटरनेट मीडिया मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'मैं 1994 में लंदन में अपने पिता के साथ पहली बार इमरान खान से मिली थी। पाकिस्तान में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके जुनून और दृढ़ विश्वास ने मेरे पिता को गहराई से प्रभावित किया था।'