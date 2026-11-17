जागरण संवाददाता, श्रीनगर। हज-2027 के लिए आवेदन करते समय अपलोड की गई तस्वीरों में गलतियां मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर के 275 तीर्थयात्रियों से नुसुक नाम के वेब पोर्टल पर पासपोर्ट की नई तस्वीरें अपलोड करने को कहा गया है। देशभर में कुल 10,321 तीर्थयात्री इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने संबंधित आवेदकों को निर्देश दिया है कि वे अपने आवेदन की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी करने के लिए पासपोर्ट की नई तस्वीरें अपलोड करें।

जानकारी के अनुसार, तीर्थयात्रियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई पासपोर्ट तस्वीरों में कुछ कमियां पाई गईं, जिसके बाद हज कमिटी ऑफ इंडिया ने इन तस्वीरों को फिर से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नई तस्वीरें पोर्टल की तय शर्तों के अनुरूप हों, ताकि हज से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने में आगे कोई परेशानी न आए। जम्मू-कश्मीर के 275 आवेदकों की तस्वीरों में मिली गड़बड़ी जम्मू-कश्मीर में ऐसे 275 तीर्थयात्रियों की पहचान की गई है, जबकि बाकी मामले देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अधिकारी हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के दस्तावेजों की जांच और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं।