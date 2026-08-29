गोल्फ प्रेमियों के लिए खुशखबरी! गुलमर्ग का 134 साल पुराना गोल्फ कोर्स फिर खुलेगा, सितंबर में टूर्नामेंट की तैयारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर: गोल्फ प्रेमियों के लिए एक सुखद समाचार है कि वे जल्द ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में गोल्फ का आनंद ले सकेंगे। गुलमर्ग में 134 वर्ष पुराना हेरिटेज गोल्फ कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, इस गोल्फ कोर्स की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इसे अगले महीने गोल्फरों के लिए खोल दिया जाएगा।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस गोल्फ कोर्स को फिर शुरू करने का उद्देश्य इसकी खोई हुई शान को वापस लाना और गुलमर्ग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के साथ-साथ हाई-एंड गोल्फ टूरिज्म के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करना है।

134 साल पुराने गोल्फ कोर्स की लौटेगी रौनक गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने कहा कि हेरिटेज कोर्स की मरम्मत का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा, 'यह गुलमर्ग की एक प्रमुख संपत्ति है जिस पर पिछले कई वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया था। हम इसे फिर से शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह अगले महीने तक चालू हो जाएगा।'

उन्होंने बताया कि यह गोल्फ कोर्स देश के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स में से एक है और इसकी एक अनोखी पहचान है। यह कोई साधारण गोल्फ कोर्स नहीं है, क्योंकि इसका इतिहास और हेरिटेज से गहरा संबंध है। यह 134 वर्ष पुराना है, और हम इसकी शान को वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गोल्फर्स को आकर्षित किया जा सके और यहां प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें।

सितंबर में गोल्फ प्रतियोगिता की तैयारी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथारिटी (जीडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक हुसैन नाइक ने कहा कि कोर्स के 9 होल पूरी तरह से ठीक कर दिए गए हैं, जबकि बाकी होल पर कार्य जारी है। नाइक ने कहा, 'हमारी कोशिश है कि अगले महीने तक इसे पूरी तरह से चालू किया जाए।'

उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों को सितंबर में कोर्स पर गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन करने की उम्मीद है। नाइक ने कहा कि पिछले छह से सात वर्षों में गोल्फ कोर्स पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, और अब इसे पुनः शुरू करने को प्राथमिकता दी गई है।

1922 में आयोजित की गई थी पहली गोल्फ चैंपियनशिप गुलमर्ग गोल्फ कोर्स का इतिहास 1892 से शुरू होता है, जब ब्रिटिश शासन के दौरान कर्नल नेविल चेम्बरलेन ने हिल स्टेशन पर एक घास के मैदान में छह-होल वाला कोर्स बनाया था। यह कोर्स बाद में एक महत्वपूर्ण गोल्फिंग गंतव्य बन गया।