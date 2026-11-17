राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की मस्जिदों में इस शुक्रवार मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर एक साझा संदेश दिया जाएगा। मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) ने सड़े मांस और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर चिंता जताते हुए इस विषय को धार्मिक और सामाजिक स्तर पर उठाने का फैसला किया है।

इस संबंध में आज मंगलवार को श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद स्थित औकाफ कार्यालय में एमएमयू की खुतबा परामर्श समिति की बैठक हुई। इसमें शुक्रवार के साझा संदेश का शीर्षक 'खाद्य मिलावट, नैतिक पतन और सामूहिक जिम्मेदारी' तय किया गया।

क्या दिया जाएगा संदेश संदेश में जनजागरूकता, समाज की सामूहिक जिम्मेदारी, सरकार की जवाबदेही और खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। इस्लामी शिक्षाओं के माध्यम से व्यापार में ईमानदारी और जिम्मेदार व्यवहार का संदेश भी दिया जाएगा।