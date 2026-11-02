कश्मीर में ठंड ने पकड़ा जोर, जोजिला से राजदान टाप तक ताजा बर्फबारी; फिसलन के चलते एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में शुष्क ठंड के बीच जोजिला दर्रे समेत कई उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहा, जबकि मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी घाटी में कुछ ऊपरी इलाकों में हलकी बारिश व बर्फबारी होने की संभावना जताई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार शाम घाटी के उच्च पवर्थीय इलाकों जिनमें राजदान टाप, साधना टाप, जोजिला दर्रा आदि में हलकी बर्फबारी हुई। वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी हालांकि बर्फबारी हलकी थी और कुछ ही देर बाद थम गई। अलबत्ता इससे सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई। जोजिला दर्रे पर हुई ताजा बर्फबारी के चलते सोनमर्ग-ज़ोजिला-मीनामार्ग मार्ग से यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए एडवाइज़री जारी की गई है।