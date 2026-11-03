'मैं कुछ नहीं कह सकता', सांसद आगा रुहुल्ला के इस्तीफे पर फारूक अब्दुल्ला ने साधी चुप्पी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के पार्टी और लोकसभा से इस्तीफे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “मैं कुछ नहीं कह सकता” और फोन काट दिया।

गौरतलब है कि आगा रुहुल्ला ने बडगाम में एक जनसभा के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ समय से सार्वजनिक रूप से राजनीतिक मतभेद सामने आ रहे थे।