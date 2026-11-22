राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) के नजदीक करीब छह करोड़ रुपये की नशीली सामग्री मिलने से तस्करी के नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह क्षेत्र में पुलिस ने 827 ग्राम हेरोइन जैसी संदिग्ध नशीली सामग्री बरामद की है। सीमावर्ती इलाके में इतनी बड़ी खेप का मिलना इसलिए भी अहम है, क्योंकि पुलिस अब इसके स्रोत से लेकर आगे आपूर्ति तक की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को करनाह के अमरोही इलाके में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान अमरोही निवासी जमीेर अहमद टंच के कब्जे वाले आवासीय परिसर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक काले रंग की पालीथिन में रखी करीब 827 ग्राम संदिग्ध नशीली सामग्री बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत करीब छह करोड़ रुपये बताई गई है।

आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल इस बरामदगी के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच का मुख्य केंद्र यह पता लगाना है कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीली सामग्री अमरोही तक कैसे पहुंची और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस इसके स्रोत और आगे की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में आगे और पीछे दोनों स्तरों पर कड़ियां खंगाली जा रही हैं, ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

बता दें कि कश्मीर में नशे का कारोबार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। ऐसे में एलओसी के नजदीक छह करोड़ रुपये मूल्य की संदिग्ध नशीली सामग्री की बरामदगी सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी पर निगरानी और इस कारोबार से जुड़े नेटवर्क की पहचान के महत्व को फिर सामने लाती है।