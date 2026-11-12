अनंतनाग में वंदे भारत के स्थायी ठहराव की मांग तेज, सीएम उमर अब्दुल्ला ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव स्थायी करने की मांग अब केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री चाहते हैं कि स्टेशन पर फिलहाल जारी प्रायोगिक ठहराव को नियमित किया जाए, ताकि दक्षिण कश्मीर के यात्रियों को इस आधुनिक रेल सेवा का लाभ मिल सके। हालांकि, इस मांग पर अभी रेलवे मंत्रालय की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

2 नवंबर 2026 को लिखे गए पत्र में उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में वंदे भारत के प्रायोगिक ठहराव को स्थायी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस अस्थायी व्यवस्था को लोगों, खासकर दक्षिण कश्मीर के यात्रियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। इससे यात्रियों की आवाजाही पहले के मुकाबले सुविधाजनक हुई है।

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में रेलवे नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की पहलों की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू और श्रीनगर के बीच वंदे भारत सेवा की शुरुआत क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे आवागमन के साथ-साथ आर्थिक विकास की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिला है।

कई जिलों के यात्रियों के लिए अहम है अनंतनाग स्टेशन रेल मंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने अनंतनाग की व्यावसायिक और परिवहन संबंधी अहमियत को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि अनंतनाग दक्षिण कश्मीर का एक प्रमुख व्यापारिक और परिवहन केंद्र है, जहां आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं।

ऐसे में यहां वंदे भारत का स्थायी ठहराव होने से केवल अनंतनाग जिले को ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी फायदा मिल सकता है। इससे लोगों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा और क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

अनंतनाग में नियमित ठहराव की व्यवस्था छात्रों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों, पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इससे जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को वंदे भारत सेवा तक पहुंचने का एक अतिरिक्त सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।

अब रेल मंत्रालय के फैसले पर टिकी निगाहें उमर अब्दुल्ला ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस मांग पर व्यक्तिगत ध्यान देने और प्रायोगिक ठहराव को स्थायी करने के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने इसे दक्षिण कश्मीर के लोगों की वास्तविक जरूरत और जनहित से जुड़ा मामला बताया है।