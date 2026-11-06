नेशनल कॉन्फ्रेंस में डैमेज कंट्रोल जारी, फारूक-उमर आज नाराज नेताओं से करेंगे मुलाकात

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। आगा सैयद रुहुल्ला के इस्तीफे के बाद नेशनल कान्फ्रेंस में डैमेज कंट्रोल की कवायद जारी है। पार्टी के हजरतबल से विधायक सलमान सागर ने पार्टी में किसी तरह की फूट या बड़े विरोधाभास से इनकार करते हुए कहा कि कुछ नेताओं की छोटी-मोटी शिकायतें हैं, जिन्हें जल्द बातचीत से दूर कर लिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व सभी सदस्यों के संपर्क में है और जल्द ही मामला सुलझ जाएगा।

श्रीनगर में वीरवार को पत्रकारों से बातचीत में सागर ने कहा कि कुछ लोग इस तरह की धारणा बना रहे हैं कि नेशनल कान्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। कभी-कभी संवाद की कमी के कारण नेताओं में नाराजगी पैदा हो जाती है। जिन नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, उनके लिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय पहले ही तय हो चुका है। इसके अलावा शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ भी बैठक प्रस्तावित है।