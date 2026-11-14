कड़कड़ाती ठंड पर भारी पड़ा कश्मीरी महिलाओं का जोश, डल झील में उतरीं 149 नावें; देखें शानदार तस्वीरें

जगरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर जिला प्रशासन ने 'वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन' और 'झील एवं जलमार्ग विभाग' (डिपार्टमेंट आफ लेक्स एंड वाटरवेज) के सहयोग से डल झील में महिलाओं के लिए पारंपरिक नाव दौड़ का आयोजन किया। इस आयोजन में डल झील के आसपास रहने वाली महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस पारंपरिक नाव दौड़ प्रतियोगिता में लगभग 149 नावों ने भाग लिया।

स्थानीय समुदायों की महिलाओं ने नौकायन कुशलता, जोश और खेल भावना का प्रदर्शन किया, जिससे यह आयोजन कश्मीर की पारंपरिक जल-संस्कृति के एक जीवंत उत्सव में बदल गया। इस पहल का मकसद महिलाओं, विशेषकर डल झील क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को अपना हुनर दिखाने और खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करना था। साथ ही, इसने खेलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने, सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के अवसर देने के महत्व को भी रेखांकित किया।

इस नाव दौड़ का एक उद्देश्य कश्मीर की उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजना भी था, जो डल झील से जुड़ी है। यहां पीढ़ियों से नावें स्थानीय निवासियों के दैनिक जीवन और आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। 149 नावों की भागीदारी ने बढ़ाया उत्साह 'झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण' के उपाध्यक्ष, खुर्शीद अहमद शाह ने कहा, 'यह महिलाओं की नाव दौड़ का दूसरा संस्करण है। इससे पहले भी एक आयोजन हुआ था और भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। हमने बहुत उत्साह देखा, ये युवा लड़कियां आगे आईं और दौड़ में हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा, 'आज यहां एक शानदार और सफल आयोजन हुआ। हमारा मुख्य लक्ष्य इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा देना है।' 149 नावों की भागीदारी ने इस प्रतियोगिता को एक महत्वपूर्ण सामुदायिक खेल आयोजन बना दिया, जिसने डल झील के आसपास रहने वाली महिलाओं के दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और प्रतिभा को उजागर किया।

प्रतिभागियों ने बताया कैसा रहा अनुभव प्रतिभागियों में से एक रुकसाना ने अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा, 'हमने बहुत कड़ी मेहनत की, भले ही जीतने के चांस कम थे, फिर भी हमने पूरी कोशिश की। हमने वहां जो किया वह चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन साथ ही बहुत मज़ेदार भी रहा।' 140 से ज़्यादा नावों की भागीदारी ने इस प्रतियोगिता को एक अहम सामुदायिक खेल आयोजन बना दिया, जो डल झील के आस-पास रहने वाली महिलाओं के दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और हुनर को दर्शाता है।

प्रतिभागियों की संयोजक बिलकीस मीर ने कहा, 'हमें खुशी है कि ठंड के बीच इस प्रतियोगिता में हमारी स्थानीय महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।' मीर ने कहा, 'प्रतियोगिता की एक रोचक बात यह थी कि इसमें कई मां-बेटियों की जोड़ियों ने पानी पर अपना हुनर दिखाया। हमारी महिलाओं में हुनर की कोई कमी नहीं है। बस उन्हें एक बेहतर मंच और अवसर देने की जरूरत है।'