'सारी हदें पार कर दी गई है...', दिल्ली पुलिस पर भड़के CM उमर अब्दुल्ला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली पुलिस द्वारा राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास के साथ कथित तौर पर बल प्रयोग करने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य और किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराए जाने वाला कदम बताया।

उन्होंने कहा कि किसी निहत्थे प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट करना गलत है और जनप्रतिनिधि के मामले में यह गंभीर चिंता का विषय है। उमर अब्दुल्ला ने रविवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से कथित तौर पर किया गया बल प्रयोग अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी निहत्था हो या निर्वाचित सांसद, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता।