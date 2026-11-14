कश्मीर में 1,600kg सड़ा मांस बरामद, बडगाम स्टेशन पर बक्से खुलते ही फैली बदबू; बाईपास की फैक्ट्री में होनी थी सप्लाई

डिजिटल डेस्क, जम्मू। रेलवे पुलिस ने शनिवार को मध्य कश्मीर के बडगाम रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल ट्रेन से लगभग 1,600 किलोग्राम सड़ा हुआ मांस बरामद किया है।। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 के तहत FIR दर्ज की है। साथ ही, यह मांस कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कौन कर रहा था, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

इंस्पेक्टर बेनजीर इकबाल ने बताया कि ट्रेन सुबह 10.30 बजे बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंची। दोपहर करीब 12.30 बजे, जब ट्रेन की सील तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो पुलिस को सूचना मिली कि ट्रेन में सड़ा हुआ मांस ले जाया जा रहा है।

बक्से खोलते ही फैली तेज बदबू मीडिया से बात करते हुए इकबाल ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि कंपनी के मालिक ने पहले ही सील तोड़ दी थी। जांच के दौरान 44 बक्से बरामद हुए। जब इन्हें खोला गया, तो इनमें सड़ा हुआ मांस मिला, जो इंसानों के खाने लायक नहीं था।

इसके बाद पुलिस ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बुलाया। बडगाम के तहसीलदार और एक पशु चिकित्सक भी मौके पर पहुंच गए। पशु चिकित्सक ने मांस की जांच की और बताया कि इसमें से बहुत तेज बदबू आ रही है, इसलिए यह खाने के लायक नहीं है।

बाईपास की फैक्ट्री में पहुंचना था सड़ा हुआ मांस इकबाल ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही कोई गिरफ्तारी होगी, पुलिस मीडिया को सूचित कर देगी।

उन्होंने बताया कि यह मांस बाईपास इलाके की एक फैक्ट्री में पहुंचाया जाना था। पुलिस ने मांस को संभालने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है और अब इस बात की जांच कर रही है कि इस मांस को लाने-ले जाने और सप्लाई करने के पीछे असल में कौन है।

अधिकारी ने बताया कि पार्सल ट्रेनों के जरिए इस तरह का मांस ले जाना एक आम बात हो गई है, और पुलिस इसे रोकने के लिए कदम उठाएगी। पुलिस ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने जनता से अपील की कि अगर उन्हें असुरक्षित मांस की ढुलाई या सप्लाई के बारे में कोई जानकारी मिले, तो वे पुलिस को बताएं। उन्होंने मीडियाकर्मियों से भी आग्रह किया कि वे आपराधिक गतिविधियों और गैर-कानूनी कामों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाएं।