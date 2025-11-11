नेकां उम्मीदवार आगा महमूद ने कहा- 'बागी सांसद रुहुल्ला के चुनाव प्रचार में शामिल न होने का असर नतीजों में पता चलेगा'

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवार आगा महमूद ने मंगलवार को कहा कि बडगाम पहले की तरह ही नेशनल कान्फ्रेंस का गढ़ बना रहेगा। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में आगा महमूद ने कहा कि मुझे पूरी उमीद है कि बडगाम के लोग विकास और खुशहाली के लिए हमें वोट देंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम को एक आदर्श क्षेत्र बनाने का वादा किया और मुझे उम्मीद है कि लोग इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए वोट देंगे।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जनता से किए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। मैनें मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे मुुझे अपनी सेवा का मौका दें ताकि बडगाम में जमीनी स्तर पर विकास लागू हो। वहीं बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के चुनाव प्रचार में शामिल न होने से जुड़े सवाल के जवाब में आगा सैयद महमूद ने कहा कि जो होना है, हो गया है। आगा सैयद रुहुल्ला के चुनाव प्रचार में भाग न लेने का क्या असर हुआ है, यह नतीजे घोषित होने के बाद ही पता चलेगा।