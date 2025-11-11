नेकां उम्मीदवार आगा महमूद ने कहा- 'बागी सांसद रुहुल्ला के चुनाव प्रचार में शामिल न होने का असर नतीजों में पता चलेगा'
नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद ने बडगाम उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बडगाम हमेशा से नेकां का गढ़ रहा है और लोग विकास के लिए उन्हें वोट देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के वादों को पूरा करने की बात कही। आगा महमूद ने बागी सांसद रुहुल्ला के प्रचार में शामिल न होने के असर को नतीजों पर निर्भर बताया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवार आगा महमूद ने मंगलवार को कहा कि बडगाम पहले की तरह ही नेशनल कान्फ्रेंस का गढ़ बना रहेगा।
अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में आगा महमूद ने कहा कि मुझे पूरी उमीद है कि बडगाम के लोग विकास और खुशहाली के लिए हमें वोट देंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम को एक आदर्श क्षेत्र बनाने का वादा किया और मुझे उम्मीद है कि लोग इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए वोट देंगे।
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जनता से किए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। मैनें मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे मुुझे अपनी सेवा का मौका दें ताकि बडगाम में जमीनी स्तर पर विकास लागू हो।
वहीं बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के चुनाव प्रचार में शामिल न होने से जुड़े सवाल के जवाब में आगा सैयद महमूद ने कहा कि जो होना है, हो गया है। आगा सैयद रुहुल्ला के चुनाव प्रचार में भाग न लेने का क्या असर हुआ है, यह नतीजे घोषित होने के बाद ही पता चलेगा।
इसी बीच अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को बडगाम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान के पहले दो घंटों में 9 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है।
घाटी में ज़्यादातर जगहों पर रात का तापमान शून्य से नीचे रहने के कारण हाड़ कंपा देने वाली ठंड में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे तक बडगाम में 9.36 प्रतिशत मतदान हो चुका था। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बडगाम में कुल 51.13 प्रतिशत मतदान हुआ था।
