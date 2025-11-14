'बडगाम उपचुनाव के नतीजे जनता की नाराजगी का संकेत', कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करा ने नेकां पर जमकर साधा निशाना 

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा ने कहा कि बडगाम उपचुनाव का परिणाम जनता के असंतोष और अधूरे वादों के प्रति नाराजगी को दर्शाता है जबकि नगरोटा सीट का परिणाम अपेक्षित था क्योंकि यह पहले से ही भाजपा के पास थी। जम्मू में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बिहार चुनाव नतीजों पर टिप्पणी करते हुए करा ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष की तरह भूमिका निभाई। उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा के लिए हर चीज़ आसान कर दी। यह खुली चुनावी धांधली थी, वोट के बदले पैसे और पैसे के बदले वोट का खेल कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार के नतीजे जनता की वास्तविक भावना नहीं दिखाते।

राहुल गांधी ने व्यापक रूप से प्रचार किया, लेकिन जमीन की हकीकत और नतीजे मेल नहीं खाते। लोगों की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो उम्मीदें थीं, वह पूरी नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि झटके के बावजूद कांग्रेस का मनोबल कमजोर नहीं हुआ है। हमारा हौसला बुलंद है। हम वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई और तेज करेंगे। राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और मजबूत किया जाएगा।