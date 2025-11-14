Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Budgam Bye Election Result: CM उमर ने बडगाम में स्वीकारी हार, बोले- लोगों के फैसले का सम्मान; करेंगे मंथन

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:01 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बडगाम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की हार स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि वे कमियों की पहचान के लिए आंतरिक समीक्षा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वे लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Budgam Bye Election Result: CM उमर ने बडगाम में स्वीकारी हार। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बडगाम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की हार स्वीकार की और कमियों की पहचान के लिए एक व्यापक आंतरिक समीक्षा करने की बात कही। जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह चाहते थे कि बडगाम के लोग अगले चार वर्ष तक सरकार के साथ जुड़े रहें और हम विकास कार्य करते रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमें अनुकूल जनादेश की पूरी उम्मीद थी लेकिन लोगों ने कुछ और सोच रखा था। उन्होंने कहा कि हम बडगाम का विकास और उसके लोगों की बेहतरी चाहते थे। हम चाहते थे कि अगले चार साल बडगाम के लोगों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंधों के साथ बीतें। लेकिन बडगाम के लोगों ने अलग फैसला किया और हम इसका सम्मान करते हैं।

    नेशनल कान्फ्रेंस को जम्मू.कश्मीर के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चुनावी हार का सामना करना पड़ा जब विपक्षी पीडीपी के आगा सैयद मुंतज़िर ने उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी से यह सीट छीन ली।इस फैसले को एक स्पष्ट संदेश बताते हुए उमर ने आत्मनिरीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम बैठकर इस फैसले का विश्लेषण करेंगे।

    हमसे कहां कमी रही, क्या सुधार की ज़रूरत है। अगर नेशनल कान्फ्रेंस में बदलाव की ज़रूरत होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। अगर सरकार में कोई बदलाव करने की ज़रूरत होगी, तो हम वह भी करेंगे।

    उपचुनाव के नतीजों को पार्टी के लिए चिंतन का क्षण बताते हुए उमर ने कहा कि नेतृत्व जल्द ही अगले कदमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक करेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज नतीजे आ गए हैं। मैं पार्टी अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला से नेशनल कान्फ्रेंस कार्यसमिति की बैठक बुलाने का अनुरोध करूगा ताकि हम इन नतीजों पर विस्तार से चर्चा कर सकें।