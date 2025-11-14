Budgam ByPoll Result: CM उमर अब्दुल्ला ने गिनाए बडगाम में हार के कारण, आगा सैयद रूहुल्लाह पर जमकर भड़के

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस के नेता आगा रूहुल्लाह ने बडगाम उपचुनाव प्रचार से हटकर खुद को राजनीतिक रूप से मार डाला। उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला पार्टी के लिए एक संदेश था लेकिन इससे उन्हें ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ।

पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने रूहुल्लाह के इस कदम के लिए अंग्रेज़ी मुहावरे आपने अपनी नाक काट ली है ताकि आपका नुकसान हो। उन्होंने कहा कि रुहुल्लाह ने मुझे एक संदेश देने के लिए खुद को मार डाला। लेकिन याद रखना जो वहां से जीता है, वह रूहुल्लाह को फिर कभी उभरने नहीं देगा।

उन्होंने कहा कि बडगाम में रूहुल्लाह का राजनीतिक भविष्य अब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी जगह फिर से बना पाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि केवल रूहुल्लाह ही तय कर सकते हैं कि वह बडगाम में फिर से उभर पाएंगे या नहीं। जो हुआ सो हुआ। उमर ने स्वीकार किया कि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही नेंका को पता था कि मुकाबला मुश्किल होगा।

बडगाम में लोग सिर्फ़ काम के आधार पर वोट नहीं देते। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मुद्दों पर वोट ही नहीं देता। कई मतदाता चुपचाप, पर्दे के पीछे अपनी पसंद तय करते हैं। इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि यह हमारे लिए आसान नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि नतीजे मौन मतदान आंतरिक असंतोष और बदलते राजनीतिक मूड के मिश्रण से तय हुए थे। उन्होंने कहा हम फैसले को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उमर की यह टिप्पणी तब आई जब रुहुल्लाह ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अहंकार के खिलाफ चेतावनी देते हुए कुरान की एक आयत का हवाला दिया था।