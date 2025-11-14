Budgam ByPoll Result: CM उमर अब्दुल्ला ने गिनाए बडगाम में हार के कारण, आगा सैयद रूहुल्लाह पर जमकर भड़के
जम्मू में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे चाहते थे कि बडगाम के लोग सरकार के साथ विकास में सहयोग करें, पर लोगों का फैसला अलग था जिसका वे सम्मान करते हैं। बडगाम विधानसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। उमर ने कहा कि वे नतीजों का विश्लेषण करेंगे और सुधार करेंगे।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस के नेता आगा रूहुल्लाह ने बडगाम उपचुनाव प्रचार से हटकर खुद को राजनीतिक रूप से मार डाला। उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला पार्टी के लिए एक संदेश था लेकिन इससे उन्हें ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ।
पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने रूहुल्लाह के इस कदम के लिए अंग्रेज़ी मुहावरे आपने अपनी नाक काट ली है ताकि आपका नुकसान हो। उन्होंने कहा कि रुहुल्लाह ने मुझे एक संदेश देने के लिए खुद को मार डाला। लेकिन याद रखना जो वहां से जीता है, वह रूहुल्लाह को फिर कभी उभरने नहीं देगा।
उन्होंने कहा कि बडगाम में रूहुल्लाह का राजनीतिक भविष्य अब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी जगह फिर से बना पाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि केवल रूहुल्लाह ही तय कर सकते हैं कि वह बडगाम में फिर से उभर पाएंगे या नहीं। जो हुआ सो हुआ। उमर ने स्वीकार किया कि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही नेंका को पता था कि मुकाबला मुश्किल होगा।
बडगाम में लोग सिर्फ़ काम के आधार पर वोट नहीं देते। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मुद्दों पर वोट ही नहीं देता। कई मतदाता चुपचाप, पर्दे के पीछे अपनी पसंद तय करते हैं। इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि यह हमारे लिए आसान नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि नतीजे मौन मतदान आंतरिक असंतोष और बदलते राजनीतिक मूड के मिश्रण से तय हुए थे। उन्होंने कहा हम फैसले को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उमर की यह टिप्पणी तब आई जब रुहुल्लाह ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अहंकार के खिलाफ चेतावनी देते हुए कुरान की एक आयत का हवाला दिया था।
रुहुल्लाह ने लिखा था अहंकार विनाश का नुस्खा है। चेतना, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण ही रास्ता है।इस पोस्ट को बडगाम में हार और नेशनल कान्फ्रेंस के भीतर चल रही अंदरूनी कलह पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बडगाम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की हार स्वीकार की और कमियों की पहचान के लिए एक व्यापक आंतरिक समीक्षा करने की बात कही।
जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह चाहते थे कि बडगाम के लोग अगले चार वर्ष तक सरकार के साथ जुड़े रहें और हम विकास कार्य करते रहें।हमें अनुकूल जनादेश की पूरी उम्मीद थी लेकिन लोगों ने कुछ और सोच रखा था। उन्होंने कहा कि हम बडगाम का विकास और उसके लोगों की बेहतरी चाहते थे। हम चाहते थे कि अगले चार साल बडगाम के लोगों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंधों के साथ बीतें।
लेकिन बडगाम के लोगों ने अलग फैसला किया और हम इसका सम्मान करते हैं। नेशनल कान्फ्रेंस को जम्मू.कश्मीर के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चुनावी हार का सामना करना पड़ा जब विपक्षी पीडीपी के आगा सैयद मुंतज़िर ने उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी से यह सीट छीन ली।
इस फैसले को एक स्पष्ट संदेश बताते हुए उमर ने आत्मनिरीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम बैठकर इस फैसले का विश्लेषण करेंगे। हमसे कहां कमी रही, क्या सुधार की ज़रूरत है। अगर नेशनल कान्फ्रेंस में बदलाव की ज़रूरत होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। अगर सरकार में कोई बदलाव करने की ज़रूरत होगी, तो हम वह भी करेंगे।
उपचुनाव के नतीजों को पार्टी के लिए चिंतन का क्षण बताते हुए उमर ने कहा कि नेतृत्व जल्द ही अगले कदमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक करेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज नतीजे आ गए हैं। मैं पार्टी अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला से नेशनल कान्फ्रेंस कार्यसमिति की बैठक बुलाने का अनुरोध करूगा ताकि हम इन नतीजों पर विस्तार से चर्चा कर सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।