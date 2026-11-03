बारामूला पुलिस का कमाल, 24 घंटे में सुलझाया चोरी का मामला; चार गिरफ्तार और आठ डीप फ्रीजर बरामद

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बारामूला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी का एक मामला सुलझा चोरी हुआ सामान बरामद किया और इस संबंध में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस प्रवक्ता के अनुसार कनरू एंटरप्राइजेज के मालिक, कनलीबाग, बारामूला के निवासी, नज़ीर अहमद कनरू पुत्र मोहम्मद मकबूल कनरू ने बारामूला के गुलनार पार्क के पास गौसिया कालोनी में अपने गोदाम से डीप फ़्रीज़र चोरी होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर फौरन जांच शुरू कर दी।

जांच के दौरान, पुलिस टीमों ने टेक्निकल एनालिसिस किया और पूछताछ के लिए कई संदिग्धों की पहचान की। प्रवक्ता के अनुसार, पूछताछ के दौरान संदिग्धों में से एक, जिसकी पहचान आदिल हसन डार पुत्र गुलाम हसन डार निवासी जोगियार, शीरी के तौर पर हुई है, ने अपने साथियों के साथ अपराध में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया।

आगे की जांच से पता चला कि टाटा मोबाइल वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके 01 एएफ-7379 है, जिसे आरिफ हुसैन वानी पुत्र वजीर अहमद वानी, निवासी गंटमुल्ला बाला चला रहा था, का इस्तेमाल चोरी की संपत्ति को ले जाने के लिए किया गया था। चोरी के डीप फ्रीजर बाद में आरोपियों और उनके साथियों में बांट दिए गए थे।

चोरी हुए सभी आठ डीप फ्रीजर बरामद जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई टीमें बनाईं और उन्हें अलग-अलग जगहों पर भेजा। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर चोरी हुए सभी आठ डीप फ्रीजर बरामद कर लिए।