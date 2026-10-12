झेलम नदी में अवैध रेत खनन पर पुलिस की रेड, लाखों की भारी मशीनें जब्त; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, बारामूला। झेलम नदी के प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध बालू खनन माफिया के खिलाफ बारामूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

DySP हेडक्वार्टर की अगुवाई में पुलिस टीम ने वीरवान-पंडित कॉलोनी से शीरी तक चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन में करीब 10 लाख रुपये मूल्य की चार भारी मोटरें और अन्य उपकरण जब्त किए हैं।

खनन व सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

वीरवान से शीरी तक चला पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन

बारामूला पुलिस ने झेलम नदी से अवैध रूप से रेत निकालने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए वीरवान-पंडित कॉलोनी से लेकर शीरी नए पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र तक व्यापक छापेमारी की।