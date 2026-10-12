जम्मू में उफनते नाले में बही महिला, पति को बचाने गई थी; पुलिस और बचाव दल तलाश में जुटे

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। रायपुर बन तालाब इलाके में उफनते नाले में पति को फंसा देख पत्नी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह खुद ही बह गई। महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हादसे के बाद इलाके में चिंता का माहौल है।

घटना के बारे में महिला के रिश्तेदार रफीक अहमद ने बताया कि सुबह बारिश के कारण नाले में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया था। राबिया कौसर का पति अपनी गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिए बाहर निकला।

देखते ही देखते पानी का बहाव तेज हो गया और गाड़ी भी पानी की चपेट में आ गई। स्थिति बिगड़ती देख राबिया कौसर उसे वापस आने के लिए कहने लगी और उसे बचाने के प्रयास में आगे बढ़ी। इसी बीच तेज बहाव की चपेट में आकर महिला बह गई।

इलाके में चिंता का माहौल घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल है। महिला की तलाश के लिए पुलिस और संबंधित बचाव दल ने कार्रवाई शुरू कर दी। एसएचओ दोमाना वरुणेश्वर सिंह ने बताया कि देर शाम तक महिला की तलाश जारी रही। अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है।