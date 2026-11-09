पेंशन रुकने की चिंता छोड़िए, मोबाइल से घर बैठे जमा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट; बारामुला प्रशासन ने शुरू की सुविधा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को अब सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए बैंक या ट्रेजरी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बारामुला जिला प्रशासन ने पेंशनरों की सुविधा के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जमा कराने की व्यवस्था शुरू की है। इससे घर बैठे ही चेहरे की पहचान के माध्यम से पेंशन संबंधी अनिवार्य सत्यापन पूरा किया जा सकेगा।

उपायुक्त बारामूला कार्यालय की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनरों को सबसे पहले मोबाइल फोन में 'आधार फेस पहचान' एप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद 'जीवन प्रमान' एप इंस्टॉल करना होगा। प्रक्रिया के तहत ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन के लिए आधार नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। इसके बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सत्यापन पूरा किया जाएगा। आधार के अनुसार दर्ज करनी होगी जानकारी सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद पेंशनर का आधार के अनुसार नाम, पेंशन का प्रकार, पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण, भुगतान करने वाली एजेंसी, पीपीओ नंबर और बैंक खाता संख्या दर्ज करनी होगी। इसके बाद मोबाइल कैमरे के सामने चेहरे का स्कैन किया जाएगा।