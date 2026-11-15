कुलगाम आतंकी हमले को लेकर फेसबुक पर फैलाई झूठी खबर, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कुलगाम में 11 नवंबर को हुए आतंकी हमले को लेकर इंटरनेट मीडिया पर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में बांडीपोरा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से दावा किया था कि हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवानों की मौत हो गई है। पुलिस ने इस खबर को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह की भ्रामक सूचनाएं आम लोगों में डर और अफरातफरी का माहौल पैदा कर सकती हैं तथा क्षेत्र की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान बांडीपोरा जिले के गुंड डाचीना निवासी मोमिन-उल-इस्लाम पुत्र मोहम्मद मकबूल भट के रूप में हुई है। वह फेसबुक पर ‘बांडीपोरा वाला’ नाम से एक पेज संचालित कर रहा था। इसी पेज के माध्यम से उसने कुलगाम आतंकी हमले को लेकर यह भ्रामक दावा प्रसारित किया था कि हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान मारे गए हैं।