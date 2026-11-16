शादी की खुशियों से पहले मातम, कुपवाड़ा में मृत मिला सेना का जवान; उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था मृतक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लस्सीपोरा के सोगाम इलाके में तैनात सेना का एक जवान सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया।

बताया जा रहा है कि जवान की शादी अगले चार से पांच दिनों में होने वाली थी। शादी की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से उसके परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मृत जवान की पहचान करण चौधरी पुत्र पप्पू चौधरी के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था और कुपवाड़ा के लस्सीपोरा स्थित सोगाम इलाके में सेना में तैनात था।

अधिकारियों ने बताया कि जवान का शव रविवार और सोमवार की दरमियानी रात संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शुरुआती जानकारी में मौत को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जाना अभी बाकी है।

साथी जवानों ने बताया कि करण चौधरी के परिवार में विवाह को लेकर तैयारियां चल रही थीं और जवान भी अपने जीवन की नई शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित था। लेकिन शादी से ठीक पहले उसकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया।