अनंतनाग में धू-धू कर जले 4 रिहायशी मकान; हुआ लाखों का नुकसान; बाल-बाल बचे लोग  

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डोरू स्थित कापरन के थमन कूट इलाके में रविवार को भीषण आग लगने से चार रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

आग की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और न ही किसी के घायल होने की सूचना है।

आग की चपेट में आकर जिन चार मकानों को नुकसान पहुंचा, वे शम्स दीन शाह पुत्र मोहम्मद मुबारक शाह, मोहम्मद इकबाल मलिक पुत्र अब्दुल अजीज मलिक, अब्दुल सलाम लोन पुत्र गुलाम रसूल लोन और नजीर अहमद शाह पुत्र मोहम्मद अफजल शाह के हैं।

आग की तीव्रता के कारण चारों रिहायशी मकान प्रभावित हुए। हालांकि, नुकसान की कुल आर्थिक कीमत के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। डोरू और काजीगुंड से पहुंचीं दमकल टीमें आग लगने की सूचना मिलने के बाद डोरू और काजीगुंड से अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने के प्रयासों में सहयोग किया। संयुक्त प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया और इसे आगे फैलने से रोकने में मदद मिली।