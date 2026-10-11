अनंतनाग में धू-धू कर जले 4 रिहायशी मकान; हुआ लाखों का नुकसान; बाल-बाल बचे लोग
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डोरू में भीषण आग लगने से चार रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दमकल विभाग ...और पढ़ें
HighLights
अनंतनाग के डोरू में चार रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हुए
दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कोई हताहत नहीं
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डोरू स्थित कापरन के थमन कूट इलाके में रविवार को भीषण आग लगने से चार रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए।
आग की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और न ही किसी के घायल होने की सूचना है।
आग की चपेट में आकर जिन चार मकानों को नुकसान पहुंचा, वे शम्स दीन शाह पुत्र मोहम्मद मुबारक शाह, मोहम्मद इकबाल मलिक पुत्र अब्दुल अजीज मलिक, अब्दुल सलाम लोन पुत्र गुलाम रसूल लोन और नजीर अहमद शाह पुत्र मोहम्मद अफजल शाह के हैं।
आग की तीव्रता के कारण चारों रिहायशी मकान प्रभावित हुए। हालांकि, नुकसान की कुल आर्थिक कीमत के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
डोरू और काजीगुंड से पहुंचीं दमकल टीमें
आग लगने की सूचना मिलने के बाद डोरू और काजीगुंड से अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने के प्रयासों में सहयोग किया। संयुक्त प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया और इसे आगे फैलने से रोकने में मदद मिली।
प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं इस घटना के बाद इलाके में अग्निशमन सेवा केंद्र स्थापित करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अपना फायर स्टेशन होने से आग लगने जैसी आपात स्थितियों में दमकल की टीमें कम समय में मौके पर पहुंच सकेंगी।
इससे आग पर जल्द काबू पाने और जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।
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