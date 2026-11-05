कश्मीर में इलाज की तस्वीर बदलेगा एम्स अवंतीपोरा, जेपी नड्डा ने पहुंचकर परखी तैयारियां; निर्माण में तेजी लाने पर जोर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एम्स अवंतीपोरा की निर्माण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू के साथ दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का जायजा लिया।

समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने संस्थान में चल रहे विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे की तैयारियों और परियोजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी ली। इस दौरान अब तक हुई प्रगति का आकलन करने के साथ उन क्षेत्रों की भी पहचान की गई, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

इस अवसर पर सकीना इटू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया और जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग की सराहना की। कश्मीर में आधुनिक इलाज का बड़ा केंद्र बनेगा एम्स अवंतीपोरा आपको बता दें कि एम्स अवंतीपोरा को कश्मीर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ उपचार, चिकित्सा शिक्षा और शोध के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके शुरू होने से न केवल कश्मीर बल्कि आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को भी उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।

एम्स के पूरी तरह संचालित होने के बाद गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों को जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने की जरूरत कम होगी। साथ ही क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है।