राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में शुक्रवार को मस्जिद में अजान दे रहे 72 वर्षीय मुअज्जिन (अजान देने वाले) पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें उपचार के लिए शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआइएमएस) में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

घायल की पहचान लाल बाजार की उमर कॉलोनी निवासी मोहम्मद हाशिम खानाना (72) पुत्र स्वर्गीय गुलाम मोहिउद्दीन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, वह शुक्रवार को बोटा शाह मोहल्ला स्थित मस्जिद चारयार में अजान दे रहे थे। इसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने कथित तौर पर पीछे से उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमले के बावजूद मुअज्जिन ने हिम्मत नहीं हारी और मस्जिद के लाउडस्पीकर के जरिये मदद के लिए आवाज लगाई। उनकी पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मस्जिद की ओर दौड़े। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें मस्जिद परिसर में खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा।

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमलावर ने घायल मुअज्जिन को मस्जिद के मुख्य द्वार की ओर घसीटने का भी प्रयास किया। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही लाल बाजार थाना पुलिस सक्रिय हुआ। एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और महज 20 मिनट के भीतर कथित हमलावर को पकड़ लिया।