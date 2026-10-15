PoK में लॉन्चपैड पर 500 आतंकी एक्टिव, बर्फबारी की आड़ में घुसपैठ की आशंका; हाई अलर्ट पर भारतीय सेना

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित लॉन्चपैड पर करीब 500 आतंकवादियों के मौजूद होने का अनुमान है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, आतंकवादी सर्दियों में जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। सुरक्षाबलों की निगरानी से बचने के लिए उन्हें तीन से चार सदस्यों वाले छोटे समूहों में बांटा गया है।

खुफिया अधिकारियों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना ने बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल होने वाले विशेष उपकरण मुहैया कराए हैं। बर्फबारी की आड़ में कर सकते हैं घुसपैठ की कोशिश दावा है कि लॉन्चपैड के आसपास पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं और ड्रोन के जरिए भारतीय सेना की गतिविधियों तथा संभावित घुसपैठ मार्गों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि आतंकवादी भारी बर्फबारी के दौरान भी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और बलूचिस्तान में जारी अशांति के बीच इन गतिविधियों को उसकी आंतरिक चुनौतियों से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।