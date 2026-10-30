जम्मू-कश्मीर: घर में अचानक भड़की आग, देखते ही देखते सबकुछ जलकर राख; राजौरी में परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जागरण संवाददाता, राजौरी। जिले के सुरनकोट तहसील के फजलाबाद क्षेत्र में आग लगने की घटना में एक रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस हादसे में मकान के अंदर रखा घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गया, जिससे प्रभावित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आगजनी की इस घटना के बाद परिवार के सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है।

जानकारी के अनुसार, फजलाबाद निवासी रविज अहमद पुत्र मुहम्मद बशीर के रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि परिवार को सामान बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका। कुछ ही समय में मकान के भीतर रखा फर्नीचर, बिस्तर, कपड़े, घरेलू उपयोग का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं जलकर नष्ट हो गईं।

परिवार को बड़ा आर्थिक झटका आग लगने से मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा और पूरा घर राख में तब्दील हो गया। इस घटना के चलते परिवार का आशियाना छिन गया और उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मकान और घरेलू सामान के नष्ट होने से परिवार को बड़ा आर्थिक झटका लगा है।

घटना की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाने और पीड़ित परिवार को उचित सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है।